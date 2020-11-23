Чебоксары, , 10:09 — REGNUM В Чувашии с учётом складывающейся эпидемиологической обстановки планируют приостановить работу учреждений дополнительного образования. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, данный вопрос был обсуждён и коллегиально поддержан поднят сегодня, 23 ноября, на планёрке в правительстве.

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С предложением о закрытии на три недели учреждений допобразования выступила руководитель управления Роспотребнадзора по Чувашии Надежда Луговская. Она констатировала рост выявляемых случаев заражения коронавирусом в Чувашии, подчеркнув, что риски распространения создают кружки и секции учреждений дополнительного образования, куда ходят дети «не только с разных классов, но и с разных школ».

«Поддерживаю предложение в части учреждений дополнительного образования, чтобы не было пересечения между школьниками разных классов. Спортивные секции тоже должны работать только в рамках одной школы, чтобы дети из разных школ в одну точку не ходили», — сказал глава Чувашии Олег Николаев.

Данное решение планируется принять 24 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 ноября в Чебоксарах и Новочебоксарске планируется перевести на дистанционное образование учащихся 9 — 11 классов, а также студентов местных вузов и учащихся средних специальных учебных заведений. Власти поясняют, что наиболее сложная эпидемиологическая обстановка сложилась в городе Чебоксары, «за ним следует Новочебоксарск», в то время как в районах и малых городах «ситуация попроще».

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в ноябре впервые с начала пандемии коронавируса суточное число выявляемых случаев заражения коронавирусом стало превышать 100.

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