Лос-Анджелес, США, 22 ноября 2020, 23:23 — REGNUM В сеть выложили новый тизер-трейлер третьего сезона сериала «Титаны». Ролик был опубликован 22 ноября на портале Screen Rant.
Примерно в середине короткого видео зрители могут видеть «пиксельное» изображение персонажа Старфаер (Анна Диоп). Издание отметило, что завтра, 23 ноября 2020 года, поклонники шоу, скорее всего, смогут увидеть новую внешность героини.
https://twitter.com/DCTitans/status/1330206171119095808
Пока телеканал HBO Max не назвал дату премьеры третьего сезона популярного сериала про супергероев комиксов DC. Из-за эпидемии коронавируса создатели шоу вынуждены были отложить выход его продолжения.
Читайте ранее в этом сюжете: Джереми Реннер намекнул, что Соколиный Глаз получит новый костюм с маской