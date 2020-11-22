Лос-Анджелес, США, , 22:47 — REGNUM Новый боевик «Авангард: Арктические волки» (Vanguard) с участием Джеки Чана смог собрать в США в первые выходные проката лишь $400 тыс. Об этом 22 ноября сообщил портал The Wrap.

Джекки Чан Цитата из к/ф «Авангард: Арктические волки». Реж. Стэнли Тун. 2020. КНР

Картину показали в 1375 кинозалах страны. Издание отмечает, что её прокат проходил на фоне того, что власти нескольких штатов США решили закрыть кинотеатры в рамках карантинных мер.

Первое место в рейтинге проката занял фильм кинокомпаний Universal и Blumhouse"Дичь», ему удалось собрать $1,2 млн. Таким образом, по итогу 10 дней показов сумма кассовых сборов ленты составила $9,2 млн.

Издание отметило, что это худший показатель кассы выходных дней с момента премьеры «Довода» Кристофера Нолана.

Картину «Авангард: Арктические волки» снял режиссёр Стэнли Тун, который сотрудничал с Джеки Чаном при создании боевиков «Разборка в Бронксе», «Первый удар», «Доспехи бога: В поисках сокровищ», «Полицейская история 3» и других. Сюжет картины рассказывает о том, как международная служба безопасности, имеющая на вооружении новейшие достижения науки и техники, спасает похищенную дочь китайского бизнесмена.

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