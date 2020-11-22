Нью-Йорк, США, , 22:32 — REGNUM Netflix опубликовал второй трейлер будущего сериала «Алиса в пограничье» (Alice in Borderland). Ролик был выложен 22 ноября на портале Game Rant.

По мнению автора статьи, фильм будет представлять собой нечто среднее между «Голодными играми» и «Пилой». Потоковый сервис выложит шоу на своём сайте 10 декабря 2020 года.

В основу картины легла одноимённая манга Харо Асо, выходившая в журнале Shogakukan's Shonen Sunday S с ноября 2010 года по март 2015-го. Её сюжет рассказывает о том, как уставший от повседневной жизни хулиган старшей школы желает попасть в более интересный мир. В результате он и два его друга оказываются в параллельной постапокалиптической реальности. Их встречает женщина, которая объясняет, что теперь троица должна играть в игру, чтобы выжить.