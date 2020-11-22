Лос-Анджелес, США, , 18:41 — REGNUM Джереми Реннер выложил в сеть видео, в котором показано как с его головы снимают слепок. Ролик был опубликован 22 ноября на портале Screen Rant.

Джереми Реннер Gage Skidmore

Зрители могут видеть, как слепок снимается в т.ч. с лица актёра. Издание отметило, что подобные манипуляции нужны лишь в том случае, если его персонажу придётся носить что-то на лице, например, маску. Автор статьи предположил, что Соколиный Глаз в новой картине Marvel получит элемент костюма из каких-либо комиксов.

https://twitter.com/JeremyRenner/status/1329675103685099520

Ранее Джереми Реннер сообщил, что начал готовиться к съёмкам нового фильма Marvel. Актёр выложил в сеть видео, в котором рассказал о том, как именно он тренируется.

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