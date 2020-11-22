Лос-Анджелес, США, , 18:30 — REGNUM Крис Пратт попросил своего коллегу Криса Хемсворта перестать тренироваться. Об этом 22 ноября сообщил портал Screen Rant.

Пратт оставил комментарий под очередной публикацией коллеги в Instagram, к которой тот приложил фото с тренировки. Актёр пошутил, что он только что поговорил со своим тренером, который попросил передать Хемсворту, что ему стоит прекратить занятия, поскольку в ином случае его подопечный будет неважно выглядеть рядом с ним в кадрах будущего фильма «Тор: Любовь и гром».

«Тебе нужно быстро набрать 25 фунтов (около 11 кг — ИА REGNUM), круто, спасибо», — написал Пратт.

Напомним, в будущем фильме «Тор: Любовь и гром», который снимает режиссёр Тайка Вайтити, Крис Хемсворт вновь исполнит роль Тора, а Крис Пратт — роль Звёздного Лорда. Стоит отметить, что ради этой роли в своё время Пратту понадобилось сбросить около 30 кг.

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