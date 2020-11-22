Лондон, , 16:17 — REGNUM Издательство Canongate объявило о предстоящем выходе посмертной книги актёра Алана Рикмана. Об этом сообщает газета The Guardian.

Алан Рикман Marie-Lan Nguyen

Британский актёр Алан Рикман умер в январе 2016 года в результате рака поджелудочной железы. Он работал в театре и на телевидение, а мировую известность Рикману принесла роль профессора Северуса Снейпа в серии фильмов о Гарри Поттере.

Рикман записывал свои рассуждения о карьере и жизни с 1990-х годов. После его смерти было решено издать дневники в виде отдельной книги, соответствующие права были приобретены издательством Canongate.

Сообщается, что подготовкой дневников к публикации займётся редактор журнала Scottish Review of Books Алан Тейлор. Планируется, что книга выйдет в 2022 году.

Вдова актёра Рима Хортон одобрила выбор редактора. Она добавила, что эта книга покажет чувство юмора Рикмана, его наблюдательность и преданность искусству.

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