Москва, , 14:04 — REGNUM Выходящее в эфире телеканала ТНТ шоу «Танцы» переносится на весну 2021 года. Об этом сообщается на странице проекта в социальной сети Instagram.

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Решение о переносе шоу было принято в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Организаторы сезона добавили, этот сезон станет последним в истории танцевального проекта.

«Мы заботимся о людях, которые создают этот масштабный проект, и их здоровье стоит для нас на первом месте! Прекрасно понимаем разочарование миллионов поклонников шоу «Танцы», но уверены, что они нас поймут», — объяснили организаторы проекта.

Первый сезон шоу «Танцы» вышел весной 2014 года. Текущий седьмой сезон проекта начался в августе 2020 года. Всего было выпущено более 140 выпусков шоу.