Мехико, , 12:41 — REGNUM Известная по ролям в мексиканских сериалах актриса Малени Моралес скончалась 21 ноября. Об этом сообщили в Национальной ассоциации актёров Мексики.

«Мы глубоко сожалеем о смерти нашей коллеги Малени Моралес. Выражаем наши соболезнования [мужу] Отто Сирго, семье и друзьям», — сообщается на странице организации в социальной сети Twitter.

Причина смерти актрисы не называется. Газета El Sol de México отмечает, что Моралес страдала от онкологического заболевания. За свою карьеру Малени Моралес сыграла в нескольких десятках сериалов, включая популярные в России «Богатые тоже плачут» и «Дикая роза».