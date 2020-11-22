Вашингтон, , 10:14 — REGNUM Сценарий готовящегося фильма «Убийцы цветочной луны» кинорежиссёра Мартина Скорсезе будет частично переписан по инициативе актёра Леонардо Ди Каприо. Об этом сообщил сценарист Эрик Рот в подкасте Script Notes.

В основу сценария нового фильма Скорсезе легла одноимённая книга журналиста Дэвида Гранна. Эрик Рот рассказал, что первоначальный сценарий фильма был максимально близок к книге, однако исполнитель одной из главных ролей Леонардо Ди Каприо предложил внести ряд изменений.

«Леонардо хотел изменить некоторые вещи, и мы начали спорить об этом. В половине случаев в споре выиграл он, в другой половине — я», — объяснил сценарист.

В начале 2020 года компания Apple приобрела права на фильм «Убийцы цветочной луны» у Paramount Pictures. В мае журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на свои источники в американской киноиндустрии сообщил, что студия Paramount Pictures решила отказаться от фильма «Убийцы цветочной луны» из-за разногласий Леонардо Ди Каприо с первоначальным вариантом фильма.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе режиссёр Мартин Скорсезе заключил многолетнее соглашение с компанией Apple о праве премьерного показа созданных режиссёром фильмов на потоковом сервисе Apple TV Plus.