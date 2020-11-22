Москва, , 08:38 — REGNUM Артистами, которых жители России больше всего хотят увидеть в новогодних телешоу, являются Алла Пугачёва, Николай Басков и Филипп Киркоров. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса сервиса SuperJob.

Телевизор Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Проведённый опрос показал, что 38% жителей России вообще не планирует смотреть новогодние телешоу. О желании посмотреть эти шоу заявили 12% респондентов, ещё 32% опрошенных отметили, что в новогоднюю ночь оставят телевизоры включенными «для фона».

Наиболее желанными артистами на новогодних телешоу оказались певцы и певицы. В пятёрку самых востребованных исполнителей вошли Алла Пугачёва, Николай Басков, Филипп Киркоров, Светлана Лобода и Юлия Зиверт. Продолжили рейтинг Макс Барских, Сергей Лазарев, Валерий Меладзе и Егор Крид. Замкнул десятку наиболее востребованных артистов телеведущий Дмитрий Нагиев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 ноября певец Валерий Меладзе призвал российских артистов отказаться от участия в новогодних телешоу.

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