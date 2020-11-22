Вашингтон, , 08:12 — REGNUM Американская киностудия Marvel Studios возобновит работу над продолжением фильма «Чёрная пантера» в июле 2021 года. Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на источники в отрасли.

По данным издания, съёмки второго фильма об одноимённом персонаже вселенной Marvel будут проходить в штате Джорджия и продлятся около полугода. Ожидается, что съёмки начнутся в июле 2021 года.

Работа над фильмом «Чёрная пантера 2» была приостановлена из-за неожиданной смерти главного актёра первого фильма Чедвика Боузмана в августе 2020 года. Ожидается, что премьера фильма состоится в мае 2022 года.

Издание отмечает, что в 2020 году студия Marvel Studios не выпустит ни одного фильма впервые за последние десять лет. При этом на 2021 года запланированы три фильма с супергероями от этой студии: «Чёрная вдова», «Шан-Чи и легенда десяти колец» и «Вечные».

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