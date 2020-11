Вашингтон, , 15:40 — REGNUM Российский певец и музыкант Леонид Агутин стал лауреатом 25-го конкурса Annual USA Songwriting Competition в категории «Мировая музыка». Об этом сообщается на портале конкурса.

Жюри музыкального конкурса присудило победу в номинации «Мировая музыка» совместной песне Агутина и американского продюсера Алекса Сино «Just a Rainy Day». Также эта песня претендовала на победу в номинации «Лучший текст», но уступила композиции «Thicker Than Rain» Билла Дженкинса и Тристана Мэттьюса.

В финал конкурса прошёл ещё один российский музыкант — гитарист Роман Мирошниченко. Его композиция Alien's Electrik Dream претендовала на победу в категории «Лучшая инструментальная музыка», но уступила композиции «The Value of One Second» Джона Эвергона.

Конкурс Annual USA Songwriting Competition проводится в США ежегодно с 1995 года. В разные годы лауреатами этого конкурса становились флейтист Иэн Андерсон, певицы Патрис Пайк и Сара Лонсерт, композитор Дэвид Уилкокс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре Леонид Агутин заявил, что его альбом «La Vida Cosmopolita» выдвинут на премию американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи «Грэмми» в пяти номинациях.

