Роттердам, Нидерланды, , 14:55 — REGNUM Все участники песенного конкурса «Евровидение» в 2021 году должны будут сделать предварительные записи выступлений, которые смогут быть показаны в рамках основной программы в случае сохранения жёстких ограничений из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

Организаторы отмечают, что приоритетной целью является проведение конкурса в 2021 году в привычном формате, однако этим планам может помешать трудная эпидемиологическая ситуация. При сохранении жёстких ограничений в следующем году «Евровидение» может пройти в дистанционном или частично дистанционном формате.

Для этого все участники конкурса должны будут сделать предварительную запись выступления. Эта запись сможет использоваться в рамках основной программы в том случае, если участникам не удастся приехать в Роттердам для участия в конкурсе.

Провести запись выступления должна будет местная вещательная компания, имеющая соответствующий контракт с организаторами «Евровидения». Отмечается, что запись должна быть сделана одним дублем без монтажа. Также не допускается внесение никаких технических изменений в вокал или другую часть выступления после записи. Эти записи не должны будут публиковаться до проведения конкурса в мае 2021 года.

«Будем надеяться, что всем артистам (или по крайней мере большинству из них) удастся приехать в Роттердам в мае. Однако наличие прямой записи на плёнку позволит гарантировать, что их выступление в любом случае смогут увидеть миллионы зрителей», — подчеркнули организаторы конкурса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2020 году конкурс «Евровидение» должен был пройти в городе Роттердам. Из-за пандемии новой коронавирусной инфекции организаторы мероприятия приняли решение об отмене конкурса.

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