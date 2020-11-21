Вашингтон, , 12:19 — REGNUM Российский триллер «Спутник» номинирован на премию американской Ассоциации кинокритиков вещательных компаний (Critics Choice Super Awards) в двух категориях. Об этом сообщается на сайте ассоциации.

Фантастический фильм российского режиссера Егора Абраменко «Спутник» номинирован на премию Critics Choice Super Awards в категориях «Лучший фильм ужасов» и «Лучший актёр в фильме ужасов». Другими претендентами на премию «Лучший фильм ужасов» являются фильмы «Дичь», «Человек-невидимка», «Реликвия» и «Кто не спрятался».

Победители будут объявлены 10 января 2021 года. Премия Critics Choice Super Awards вручается с 1995 года и считается одной из наиболее престижных кинопремий в США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 года фильм «Спутник» возглавил рейтинг американского медиаплеера iTunes в категории «ужасы».