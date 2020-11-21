Вашингтон, , 08:06 — REGNUM Американский режиссёр Квентин Тарантино подписал контракт на выпуск двух книг с издательством HarperCollins. Об этом сообщается на сайте издательства.

Согласно условиям контракта, Тарантино напишет две книги, которые будут выпущены издательством HarperCollins. Первая книга станет художественным произведением по мотивам его фильма 2019 года «Однажды в Голливуде».

В романе Тарантино раскроет предысторию главных персонажей — бывшей звезды вестернов Рика Далтона и его дублёра Клиффа Бута, которых в фильме сыграли Леонардо Ди Капиро и Брэд Питт. Выход романа «Однажды в Голливуде» запланирован на июнь 2021 года.

Второй книгой Тарантино для издательства HarperCollins станет научно-популярный роман «Кинематографические спекуляции». В нём режиссёр расскажет о своём погружении в мир кинематографа в 1970-х годах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2020 года кинорежиссёр Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов за всю историю кинематографа. В тройку лучших Тарантино включил «Хороший, плохой, злой» Серджо Леоне (1966), «Рио Браво» Говарда Хоукса (1959) и «Прокол» Брайана де Пальмы (1981).