Лос-Анджелес, США, , 04:42 — REGNUM Телеканал The CW принял решение закрыть сериал «Чёрная Молния» после четвёртого сезона. Об этом 21 ноября сообщил журнал Entertainment Weekly.

Пока нет информации о том, почему компания решила отказаться от выпуска продолжения сериала, который в основном получал положительные отзывы, собрал внушительную зрительскую аудиторию, а на раннем этапе был так же популярен, как и «Флэш». Издание отметило, что в третьем сезоне количество просмотров снизилось примерно на 20% по сравнению во вторым, что не особо критично.

Сериал начал выходить в эфир The CW 16 января 2018 года, в его основе лежит одноимённая серия комиксов DC. Роль Джефферсона Пирса (Чёрной Молнии) исполняет актёр Кресс Уильямс.

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