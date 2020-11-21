Нью-Йорк, США, , 04:20 — REGNUM Сильвестр Сталлоне заявил, что франшиза «Рэмбо» может получить продолжение лишь в виде приквела, который будет являться проектом какого-нибудь потокового сервиса. Об этом 21 ноября сообщил портал Screen Rant.

«Только в виде потокового приквела или (его — ИА REGNUM) не будет вообще», — написал Сталлоне в ответ на комментарий одного из поклонников в Instagram.

Издание отметило, что ранее актёр уже говорил о том, что хотел бы реализовать проект, который был бы посвящён тому периоду жизни Рэмбо, который относится к войне во Вьетнаме.

Напомним, фильм франшизы «Рэмбо: Последняя кровь» режиссераАдриана Грюнберга вышел на экраны 19 сентября 2019 года. Фильм был холодно принят критиками, в США ему удалось собрать лишь $44,8 млн, в мире — $91,4 млн.

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