Лос-Анджелес, США, , 02:31 — REGNUM Кристофер Нолан заявил, что сегодня у создателей фильмов про супергероев нет той творческой свободы, которую он имел, когда снимал свою трилогию «Тёмный Рыцарь» про Бэтмена. Об этом 21 ноября сообщил портал Screen Rant.

Нолан сказал это во время выступления, которое прошло в рамках онлайн-трансляции форума 92Y. Режиссёр пояснил, что в начале 2000-х, когда жанр кинокомиксов в его нынешнем виде только зарождался, у Warner Bros. ещё не было методики превращения этих фильмов в «стопроцентные» хиты.

«Другое преимущество, которое у нас было, заключалось в том, что можно было сделать больший перерыв между сиквелами», — сказал Нолан

Режиссёр пояснил, что когда он и его команда снимали «Бэтмен: Начало», то не знали, что впоследствии выпустят ещё один фильм. Таким образом, сиквел вышел лишь три года спустя, а премьера следующей картины состоялась ещё через четыре года.

«У нас была уйма времени», — отметил кинематографист.

Напомним, премьера фильма «Бэтмен: начало» состоялась 16 июня 2005 года, кинокомикс «Тёмный рыцарь» вышел на экраны 14 августа 2008 года, а «Тёмный рыцарь: возрождение легенды» — 26 июля 2021-го. При общих затратах на бюджет в размере $585 млн, общая сумма мировых сборов трёх картин составила около $2,46 млрд.

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