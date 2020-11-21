Лос-Анджелес, США, , 01:18 — REGNUM Джек Куэйд выложил в сеть фотографию, на которой он запечатлён в футболке с шутливым изображением на тему названия новой картины популярной серии фильмов ужасов «Крик». Актёр сделал публикацию 20 ноября на своей странице в Instagram.

Пользователи могут видеть, что на футболке изображён убийца из фильмов, держащий в руках коробки со сливками с надписью «Cream».

"Для тех, кто разочарован тем, что новый «Крик» не называется 5CREAM», — написал Куэйд.

Актёр дал понять, что команда проекта постоянно шутила на съёмках по поводу того, как можно было бы обыграть англоязычное название фильма, если бы он стал «Криком 5 (Five Cream, что можно перевести как «пять порций сливок»).

Ранее создатели картины сообщили, что она будет называться просто «Крик», как и оригинальный фильм покойного режиссёра Уэса Крэйвена 1996 года. Пока нет информации о том, какую роль исполнит Джек Куэйд.

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