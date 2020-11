Нью-Йорк, США, , 00:54 — REGNUM Телеканал HBO официально объявил о том, что запустил в производство сериал, в основу которого ляжет популярная видеоигра The Last of Us. Об этом 20 ноября сообщил портал Engadget.

Компания подтвердила, что вице-президент компании Naughty Dog Нил Дракман, занимавший должности сценариста и креативного директора The Last of Us, напишет сценарий для сериала, а также выступит в качестве продюсера проекта. Он разделит эту работу с создателем шоу «Чернобыль» Крэйгом Мазином. Производством сериала будет заниматься студия Sony PlayStation Productions.

https://twitter.com/Naughty_Dog/status/1329864594026741760

По имеющейся информации, события будущего сериала повторят те, которые имели место в оригинальной игре, вышедшей 14 июня 2013 года. Пока нет информации о том, кто исполнит роли Джоэла и Элли — главных персонажей The Last of Us.

