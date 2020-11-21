Лос-Анджелес, США, , 00:43 — REGNUM Пятый фильм про Хищника будет снимать режиссёр Дэн Трахтенберг. Об этом 20 ноября сообщил портал Deadline.

Стало известно, что студия 20th Century уже заключила с ним соответствующее соглашение. Написанием сценария займётся Патрик Эйсон, которого зрители знают по работе над проектами «Королевство», «Джек Райан» (Tom Clancy's Jack Ryan) и «Тредстоун"(Treadstone).

Пока кинокомпания не выдала официальную информацию о сюжете будущей картины, однако инсайдеры сообщили, что он никак не будет связан с событиями последнего фильма франшизы.

Напомним, Дэн Трахтенберг является создателем фантастического фильма «Кловерфилд, 10», он также снял короткометражную картину «Портал: Некуда бежать» (No Escape) на основе видеоигры Portal.

Очередная перезагрузка «Хищника» вышла на большие экраны 13 сентября 2018 года. Фильм подвергся критике поклоников франшизы. При бюджете $88 млн ему удалось собрать в прокате США лишь $51 млн, сумма общемировых сборов составила $160,5 млн.

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