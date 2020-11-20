Вашингтон, , 23:46 — REGNUM Майкл Джей Фокс, исполнивший роль Марти Макфлая в фильмах «Назад в будущее», объявил о завершениии карьеры. Об этом 20 ноября сообщил портал MovieWeb.

Стоит отметить, что актёр не стал выступать с официальным заявлением, он написал об этом в своих мемуарах.

«Выхожу на вторую пенсию. Всё может измениться, потому что что всё меняется. Но если это конец моей актерской карьеры, пусть будет так», — написал Фокс.

Напомним, в 1991 года актёру диагностировали болезнь Паркинсона. Стоит отметить, что после этого он появился во множестве фильмов и шоу, в частности, он исполнил роль Майка Флаэрти в сериале «Спин-сити». Его последней актёрской работой стала роль в сериале «Хорошая борьа», который вышел в 2020 году, Фокс снялся в двух эпизодах.

Читайте ранее в этом сюжете: Поклонники «Джуманджи» увидят три новых фильма