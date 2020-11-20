Нью-Йорк, США, , 23:01 — REGNUM Роберт Инглунд присоединился к проекту фантастического сериала «Очень странные дела». Об этом 20 ноября сообщил портал Bloody Disgusting.

Информацию уже подтвердил потоковый сервис Netflix, который занимается производством четвёртого сезона шоу. Инглунд исполнит роль некего Виктора Крила. По сюжету, в 50-е годы XX века этого человека поместили в психиатрическую клинику, после того, как он совершил ужасное убийство.

Напомним, Роберт Инглунд сыграл Фредди Крюгера в серии фильмов «Кошмар на улице Вязов». Благодаря роли этого маньяка из потустороннего мира актёр считается культовой фигурой жанра фильмов ужасов.

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