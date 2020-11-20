Токио, , 22:50 — REGNUM Писатель Кайу Сираи и художник Посука Демидзу, являющиеся создателями манги «Обещанный Неверленд» («Обещанная Страна Грёз»), рассказали о планах на будущее франшизы. Об этом 20 ноября сообщил портал Comicbook.

Во время очередного интервью журналистам Сираи сказал, что он хотел бы вернуться к тем моментам истории, которые читатели посчитали намеками и предзнаменованиями.

«Знаю, что некоторые из них еще не раскрыты, поэтому я хочу, чтобы вы были уверены (в том, что автор их раскроет — ИА REGNUM)», — сказал Шираи.

Демидзу в свою очередь сообщил, что кроме второго сезона аниме-сериала есть проекты игрового фильма и пьесы, которую поставят на Западе.

В октябре 2020 года Кайу Сираи признался, что он почти не отдыхал в период работы над мангой. Автор отметил, что в течение четырёх лет у него практически не было выходных дней.

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