Вашингтон, , 22:35 — REGNUM В производстве Columbia Pictures находится два новых фильма по вселенной «Джуманджи». Об этом 20 ноября сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на известного инсайдера Дэниэла Рихтмана.

Источник отмечает, что речь идёт не о следующем фильме франшизы, в рамках сюжета которого, как ожидается, герои перенесутся в реальный мир, а о ещё двух совершенно новых картинах. Рихтман добавил, чтo Sony Pictures уже дала этим проектам «зелёный свет».

Напомним, последний фильм серии «Джуманджи: Новый уровень» вышел на экраны 12 декабря 2019 года. Ему удалось собрать в мировом прокате более $796 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: Disney не хочет показывать свои новинки в кинотеатрах?