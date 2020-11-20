Тула, , 22:02 — REGNUM Краеведческий музей с новой экспозицией «Одоевское княжество» открылся в Одоеве Тульской области 20 ноября. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

В Одоеве после реставрации открылся краеведческий музей Управление пресс-службы правительства Тульской области

Музей в историческом доме купца Каширина открылся после комплексной реставрации в рамках Плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 500-летия возведения Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты. Основная экспозиция обновлённого музея посвящена истории Одоевского княжества с XIV по XVII века. В церемонии открытия музея приняли участие заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова и министр культуры региона Татьяна Рыбкина. В рамках посещения посёлка Одоева был осмотрен также ход работы на объектах реставрации, среди которых «Дом с башней» и усадьба генерала А.Я. Мирковича.

Как отметила Ольга Гремякова, в рамках подготовки празднования юбилея Тульского кремля и Большой засечной черты была проведена огромная работа в малых исторических городах и поселениях.

«Особое внимание, по поручению губернатора Алексея Дюмина, уделено музеям. Только в Одоевском районе получили поддержку или заново созданы три музея. Один из них — музей Одоевского княжества, который мы сейчас открываем. Важно презентовать музей культурному и туристическому сообществу, и включить его в музейные маршруты по Тульской области и не только», — сказала Ольга Гремякова.

Татьяна Рыбкина обратила внимание, что в регионе уделяется огромное внимание возрождению усадеб. Так, в число объектов федерального проекта «500-летие Тульского кремля и Большой Засечной черты» вошли три усадьбы в Дубне, Плавске и в Одоеве, в том числе усадьба генерала Мирковича. В последней по поручению главы региона в 2021 году откроется культурно-туристический центр. В нём будет действовать музейная экспозиция, а также различные передвижные выставки, будет создан конференц-зал объекты туристической инфраструктуры на условиях государственно-частного партнерства.