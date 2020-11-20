Нью-Йорк, США, , 21:59 — REGNUM Журнал Empire выложил в сеть два новых постера будущего сериала Marvel «ВандаВижен». Изображения были опубликованы 20 ноября на портале Comicbook.

На первом постере поклонники киновселенной Marvel могут видеть очередое смешение двух реальностей — это одна из главных тем будущего шоу. Тема второго концепт-арта посвящёна сущности Вижена.

https://twitter.com/itsjustanx/status/1329841972891312128

Первый эпизод «ВандаВижен» потоковый сервис Disney начнёт показывать 15 января 2020 года. В центре повествования шоу будут находиться Ванда Максимофф, известная как Алая Ведьма (Элизабет Олсен), и андроид Вижен (Пол Беттани).

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