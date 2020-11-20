Нью-Йорк, США, , 21:32 — REGNUM Зрители могут увидеть персонажа Асоку Тано уже в следующем эпизоде сериала «Мандалорец». Об этом 20 ноября сообщил портал Screen Rant.

Издание обратило внимание, что он получил название «Джедаи». Автор статьи заявил, что «это почти гарантия» того, что поклоники «Звёздных войн» увидят в кадре этого героя. В пользу этого говорит то, что Тано является джедаем и тем элементом, к появлению которого создатели шоу готовили зрителей весь второй сезон.

Напомним, ожидается, что роль Асоки Тано исполнит актриса Розарио Доусон («Город грехов», «Zомбилэнд: Контрольный выстрел», «Люди в чёрном 2». Следующий эпизод «Мандалорца» выйдет на Disney Plus 27 ноября 2020 года.

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