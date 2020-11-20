Воронеж, , 18:39 — REGNUM В Воронеже продолжается скандальный демонтаж на территории исторического «Комплекса зданий паровой мельницы Третьего товарищества» — хлебозавода №1 в центре Воронежа, об этом 20 ноября сообщила градозащитник и краевед Ольга Рудева.

«Прямо сейчас ломают трубу. Но ломают, боясь, охранник бегает и предупреждает, что снимают. Труба 19-го века в войну выстояла», — написала Рудева в соцсети.

Как сообщало ИА REGNUM, к демонтажу исторических объектов на территории хлебозавода №1 — «Комплекса зданий паровой мельницы Третьего товарищества» — приступили 19 ноября. При этом в октябре 2020 года был издан приказ о включении строений воронежского хлебозавода №1 в перечень объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, и у специалистов по закону есть 90 дней на установку исторической ценности объектов.

На территории хлебозавода №1 на улице Фридриха Энгельса, в самом центре Воронежа, располагается комплекс старинных зданий — двухэтажное сооружение крупорушки, построенное в 1873 году, здания для паровой мельницы «Третьего товарищества паровых мукомольных мельниц», построенные в 1890-х годах.

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