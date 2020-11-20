Лос-Анджелес, США, , 16:03 — REGNUM Disney может выпустить несколько своих будущих семейных фильмов сразу на сервисе Disney Plus, минуя кинотеатры. Об этом 19 ноября сообщило издание Deadline.

Сейчас речь ведётся сразу о трёх картинах: «Круэлла», «Питер Пэн и Венди», а также «Пиноккио». Пока неизвестно, получат ли подписчики сервиса эти фильмы бесплатно или за них придётся доплатить.

Напомним, Disney Plus — это новый видеостриминговый сервис компании The Walt Disney Company. Его запуск состоялся в ноябре 2019 года.

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