Москва, , 15:32 — REGNUM 19 ноября в киноцентре «Октябрь» состоялось торжественное открытие 6-го Московского еврейского кинофестиваля. Гостями мероприятия стали Леонид Ярмольник, Павел Чухрай, Светлана Максимченко, Антон Малышев, Сусанна Альперина, Константин Фам, Наталья Павленкова, Александр Борода, Вероника Чибис, Виктор Ян Прокофьев, Генрих Игнатов, Елена Филатова и другие.

Открылся 6-й Московский еврейский кинофестиваль МЕКФ

6-й Московский еврейский фестиваль проходит с 19 по 29 ноября. Впервые киносмотр состоится в гибридном офлайн‑ и онлайн-формате. Фестиваль традиционно представит широкой аудитории лучшие современные фильмы на еврейскую тематику. Площадками «живых» сеансов стали киноцентр «Октябрь» и кинотеатр «Иллюзион». Онлайн-показы запланированы на новой платформе zerem. tv и будут бесплатными для всех желающих. Помимо показов, будут организованы образовательные события и Q&A сессии с создателями фильмов.

Как сообщают организаторы мероприятия, в 2020 году фестиваль впервые реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

«Очень приятно видеть этот аншлаговый, полный по нынешним временам зал. Очень хочется, чтобы фестиваль стал эмоциональной прививкой, вакциной, после которой все начнет улучшаться, и мы все будем здоровы. Желаю всем быть здоровыми и заряжаться от наших фильмов позитивной энергией», — отметил продюсер 6-го Московского еврейского кинофестиваля Константин Фам.

В рамках церемонии были вручены две награды. Приз имени Якова Каллера 6-го Московского еврейского кинофестиваля за «Лучший российский фильм 2020 года на еврейскую тему» получила картина «Одесса». За режиссера Валерия Тодоровского приз получил продюсер картины Леонид Ярмольник. Памятный диплом вручила глава АБ-ТВ Продакшн Анна Каллер-Адамская, дочь Якова Каллера.

«Удивительно, что мы все-таки собрались, несмотря на все запреты. Хотя в этом прикиде мог выйти любой и сказать, что он Ярмольник. Но это правда я (снимает маску). Я могу сказать, что я счастливый артист и счастливый продюсер. Хотя я и получал много призов на различных фестивалях, чем очень горжусь, сегодняшняя награда для меня особенная, потому что и фильм «Одесса» для меня особенный. Первый раз в жизни я снимался в кино и у меня было ощущение, что я все понимаю про своего героя и его жизнь. У меня был яркий пример — я очень хотел сыграть своего отца. По моим собственным ощущениям, это первая картина, которая у меня получилась», — заявил Леонид Ярмольник, получая награду.

В продолжение церемонии открытия был вручен почетный приз «За выдающийся вклад в развитие еврейского кинематографа в России». Победитель был выбран путем голосования Общественного совета МЕКФ. Лауреатом премии этого года стал режиссер Павел Чухрай за создание фильма «Холодное танго» (2017) и новеллу «Дети из бездны» (2002).

«Для меня большая честь получать награду Московского еврейского кинофестиваля, — отметил Павел Чухрай. — Меня всегда поражали человеческие качества еврейского народа. Он столько пережил в своей истории и, несмотря на все сложности, обладает таким мощным юмором, который остается самым узнаваемым в мире. Это — удивительные люди, и снимать кино о них — одно удовольствие».

Премию вручил председатель общественного совета МЕКФ, президент Федерации еврейских общин России, раввин Александр Борода. Он отметил, что лично проголосовал за Павла Чухрая, чьи фильмы вошли в золотой фонд российского кино: «Павел Чухрай обладает особым художественным почерком, ему удается на примере детально прорисованной частной истории показать глобальные потрясения времени и возвести происходящие на экране до притчи о вечных вопросах бытия. Картина «Холодное танго» - один из поразительных примеров неповторимого режиссерского стиля».

»Мне кажется, что это — один из самых интересных и непохожих на все остальные фестивали в России. В этом году получилась очень крутая программа, особенно основной конкурс. Но также стоит обратить внимание и на короткий метр, который можно будет посмотреть онлайн», — подчеркнул куратор программы художественного кино 6-го МЕКФ кинокритик Егор Беликов.

«Для меня большая честь — отбирать документальные фильмы для Московского еврейского кинофестиваля, — отметила куратор программы документального кино 6-го МЕКФ Ксения Гапченко. — Я хочу поздравить зрителей с тем, что фестиваль открыт. Ваш ждут прекрасные 10 дней, много классного кино о человеческом доверии, коллективной памяти, много юмора. Наслаждайтесь и приятного просмотра!».

Жюри фестиваля возглавил Тимур Бекмамбетов, который поприветствовал гостей открытия с экрана в видео формата скринлайф и представил жюри основного конкурса. Под его председательством оценивать картины 6-го МЕКФ будут оскароносный американский документалист Фредерик Уайзман, немецкая продюсер Симона Бауман, режиссеры Кирилл Михановский и Михаил Местецкий, российская актриса Наталья Павленкова и другие.

Кроме того, Бекмамбетов презентовал отрывок из готовящегося к запуску проекта — веб-сериал iBible, в котором библейские сюжеты переложены в формат скринлайф. В рамках церемонии открытия 6-го МЕКФ состоялась мировая премьера первого эпизода.

«На рабочем столе, в этом маленьком пространстве, происходят сегодня самые большие события нашей с вами жизни. На экранах наших гаджетов мы общаемся с близкими, познаем мир и себя. И как в XX веке мы снимали окружающий нас мир кинокамерами, в XXI веке мы записываем и делимся событиями на наших экранах. Мы будем рассказывать о том, что мы любим и о чем мечтаем новым языком кино, который называется скринлайф. Для меня большая честь, что в этом году скринлайф стал форматом и стилистическим решением Московского еврейского кинофестиваля. Народ, наблюдавший смены эпох и парадигм, будет говорить на вечные темы языком, соответствующим духу времени», — отметил Тимур Бекмамбетов.

Фильмом открытия фестиваля стала трагикомедия «Кролик ДжоДжо» новозеландского режиссера и сценариста Тайки Вайтити, снятого по мотивам книги Кристины Лененс «Птица в клетке». Главные роли в картине сыграли Сэм Рокуэлл, Скарлетт Йоханссон, Тайка Вайтити, Роман Гриффин Дэвис, Томасин Маккензи, Ребел Уилсон, Стивен Мерчант, Алфи Аллен. Картина студии-производителя Searchlight Pictures является обладателем премий «Оскар», BAFTA и WGA в категории «Лучший адаптированный сценарий», а также победителем 44-го Международного кинофестиваля в Торонто, состоявшегося в сентябре прошлого года. Фильм «Кролик ДжоДжо» предоставлен МЕКФ компанией «Дисней Студиос».

«В первую очередь для меня важно, что мы открываемся выдающимся фильмом. При этом премьер в рамках церемонии открытия целых две: это — «Кролик ДжоДжо» и проект Тимура Бекмамбетова iBible. Для меня огромная честь, что они обе состоялись в рамках Московского еврейского кинофестиваля. Хочу сказать большое спасибо председателю жюри Тимуру Бекмамбетову, который сделал церемонию открытия особенной благодаря премьере своего проекта. Разумеется, большое спасибо команде фестиваля и всем нашим зрителям! Ждем вас на показах МЕКФа», — подвел итог вечера генеральный продюсер 6-го Московского еврейского кинофестиваля Егор Одинцов.

В основном конкурсе 6-го МЕКФ состоятся европейские и российские премьеры картин из Венгрии, Германии, Бразилии, Аргентины, Израиля и США, в том числе будет показана лента «Оставшиеся», которая попала в шорт-лист премии Американской киноакадемии в категории «Лучший фильм на иностранном языке»; картина «Миньян», участвовавшая в программе «Панорама» Берлинского кинофестиваля — 2020; фильм «Меня зовут Сара», спродюсированный фондом Стивена Спилберга «Шоа».