Открылся 6-й Московский еврейский кинофестиваль

Москва, 20 ноября 2020, 15:32 — REGNUM 19 ноября в киноцентре «Октябрь» состоялось торжественное открытие 6-го Московского еврейского кинофестиваля. Гостями мероприятия стали Леонид Ярмольник, Павел Чухрай, Светлана Максимченко, Антон Малышев, Сусанна Альперина, Константин Фам, Наталья Павленкова, Александр Борода, Вероника Чибис, Виктор Ян Прокофьев, Генрих Игнатов, Елена Филатова и другие.
6-й Московский еврейский фестиваль проходит с 19 по 29 ноября. Впервые киносмотр состоится в гибридном офлайн‑ и онлайн-формате. Фестиваль традиционно представит широкой аудитории лучшие современные фильмы на еврейскую тематику. Площадками «живых» сеансов стали киноцентр «Октябрь» и кинотеатр «Иллюзион». Онлайн-показы запланированы на новой платформе zerem. tv и будут бесплатными для всех желающих. Помимо показов, будут организованы образовательные события и Q&A сессии с создателями фильмов.
Как сообщают организаторы мероприятия, в 2020 году фестиваль впервые реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.
В рамках церемонии были вручены две награды. Приз имени Якова Каллера 6-го Московского еврейского кинофестиваля за «Лучший российский фильм 2020 года на еврейскую тему» получила картина «Одесса». За режиссера Валерия Тодоровского приз получил продюсер картины Леонид Ярмольник. Памятный диплом вручила глава АБ-ТВ Продакшн Анна Каллер-Адамская, дочь Якова Каллера.
В продолжение церемонии открытия был вручен почетный приз «За выдающийся вклад в развитие еврейского кинематографа в России». Победитель был выбран путем голосования Общественного совета МЕКФ. Лауреатом премии этого года стал режиссер Павел Чухрай за создание фильма «Холодное танго» (2017) и новеллу «Дети из бездны» (2002).
Премию вручил председатель общественного совета МЕКФ, президент Федерации еврейских общин России, раввин Александр Борода. Он отметил, что лично проголосовал за Павла Чухрая, чьи фильмы вошли в золотой фонд российского кино: «Павел Чухрай обладает особым художественным почерком, ему удается на примере детально прорисованной частной истории показать глобальные потрясения времени и возвести происходящие на экране до притчи о вечных вопросах бытия. Картина «Холодное танго» - один из поразительных примеров неповторимого режиссерского стиля».
«Для меня большая честь — отбирать документальные фильмы для Московского еврейского кинофестиваля, — отметила куратор программы документального кино 6-го МЕКФ Ксения Гапченко. — Я хочу поздравить зрителей с тем, что фестиваль открыт. Ваш ждут прекрасные 10 дней, много классного кино о человеческом доверии, коллективной памяти, много юмора. Наслаждайтесь и приятного просмотра!».
Жюри фестиваля возглавил Тимур Бекмамбетов, который поприветствовал гостей открытия с экрана в видео формата скринлайф и представил жюри основного конкурса. Под его председательством оценивать картины 6-го МЕКФ будут оскароносный американский документалист Фредерик Уайзман, немецкая продюсер Симона Бауман, режиссеры Кирилл Михановский и Михаил Местецкий, российская актриса Наталья Павленкова и другие.
Кроме того, Бекмамбетов презентовал отрывок из готовящегося к запуску проекта — веб-сериал iBible, в котором библейские сюжеты переложены в формат скринлайф. В рамках церемонии открытия 6-го МЕКФ состоялась мировая премьера первого эпизода.
Фильмом открытия фестиваля стала трагикомедия «Кролик ДжоДжо» новозеландского режиссера и сценариста Тайки Вайтити, снятого по мотивам книги Кристины Лененс «Птица в клетке». Главные роли в картине сыграли Сэм Рокуэлл, Скарлетт Йоханссон, Тайка Вайтити, Роман Гриффин Дэвис, Томасин Маккензи, Ребел Уилсон, Стивен Мерчант, Алфи Аллен. Картина студии-производителя Searchlight Pictures является обладателем премий «Оскар», BAFTA и WGA в категории «Лучший адаптированный сценарий», а также победителем 44-го Международного кинофестиваля в Торонто, состоявшегося в сентябре прошлого года. Фильм «Кролик ДжоДжо» предоставлен МЕКФ компанией «Дисней Студиос».
В основном конкурсе 6-го МЕКФ состоятся европейские и российские премьеры картин из Венгрии, Германии, Бразилии, Аргентины, Израиля и США, в том числе будет показана лента «Оставшиеся», которая попала в шорт-лист премии Американской киноакадемии в категории «Лучший фильм на иностранном языке»; картина «Миньян», участвовавшая в программе «Панорама» Берлинского кинофестиваля — 2020; фильм «Меня зовут Сара», спродюсированный фондом Стивена Спилберга «Шоа».