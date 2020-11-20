Москва, , 15:13 — REGNUM Артисты не должны жаловаться на финансовые проблемы, вызванные ограничениями на проведение концертной деятельности в России. Об этом 20 ноября заявил музыкальный продюсер Виктор Дробыш в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По его словам, стране есть куда более нуждающиеся категории граждан. При этом у популярных артистов есть возможности пережить кризис.

«Мы, как ни крути, не самая незащищенная часть общества. Нам грех жаловаться. Мы должны это каким-то образом перетерпеть — сесть позаниматься музыкой, подготовить следующие программы и альбомы. У каждого знаменитого артиста есть, чем пожертвовать, что продать — квартиру, машину, чтобы пережить это», — сказал Дробыш.

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