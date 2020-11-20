Москва, , 14:59 — REGNUM Ограничение на проведение концертной деятельности в рамках профилактики распространения коронавируса в России оправданы. Об этом 20 ноября заявил музыкальный продюсер Виктор Дробыш в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По словам музыкального продюсера, он сам переболел COVID-19 и понимает, насколько важна самоизоляция и социальное дистанцирование.

«Концертная деятельность — основная для артиста. Но та ситуация, которая сложилась сегодня, она оправдана. Нужно быть аккуратнее с концертами», — сказал Дробыш.

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