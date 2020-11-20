Москва, , 14:50 — REGNUM Концертная деятельность нуждается в поддержке, которую можно было бы оказать путём снижения налогов. Об этом 20 ноября заявил певец Николай Басков в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1»

По его словам, пандемия коронавируса, а также введённые ограничения и запреты сильно ударили по творческим коллективам, артистам и концертной деятельности в целом.

«Нужно искать выход из этой ситуации. Может, государство примет решение снизить налоговые ставки на концертную деятельность? То есть надо как-то постепенно выходить из этого положения», — сказал Басков.

При этом певец отметил, что помощь, в первую очередь, нужна не столько самим артистам, сколько их коллективам.

«Я не жалуюсь. Я активно гастролировал, выступал, мне есть на что жить. Когда писали, что артисты просили МРОТ у государства, хочу заметить мы просили не для себя. Я просил для людей, которые у меня оформлены, они больше ничего не умеют», — заявил Басков.

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