Москва, , 14:32 — REGNUM Певец Николай Басков понёс «огромные» финансовые убытки из-за коронавируса и ограничений на концертную деятельность. Об этом он 20 ноября сообщил в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Потери огромные. Не надо брать звёзд первого эшелона, потому что большинство моих коллег — не бедные люди, но мы отвечаем за тех людей, которые у нас работают», — сказал Басков.

По его словам, от введённых запретов и ограничений сильно пострадал обслуживающий концертную деятельность персонал, а также профессии, задействованные в концертных программах, например, танцевальные коллективы.

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