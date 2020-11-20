Москва, , 14:27 — REGNUM В отдельных случаях проблемы артистов из-за запрета на концертную деятельность слишком драматизируются. Об этом 20 ноября рассказал российский эстрадный певец, автор песен, актёр и продюсер Стас Михаилов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Говорить, что мы пойдем на стройку работать — не надо драматизировать. Сложно представить, чтобы в годы войны кто-то сказал Сталину — дайте нам денег, мы пойдем на фронт петь», — сказал Михайлов.

После этого певец призвал коллег «не терять лицо», а сообща решать проблемы своими силами.