Ульяновск, , 13:18 — REGNUM В Ульяновской области 23 ноября завершаются плановые школьные каникулы. Обучение после отдыха продолжится в очном формате не для всех, сообщает региональное министерство просвещения и воспитания по итогам заседания оперативного штаба.

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Школы частично вернутся к дистанционному обучению. В очном формате продолжат учёбу учащиеся с первого по шестой класс, для остальных предусмотрено чередование двух форм обучения: чтобы развести потоки, учащиеся 7−8-х классов будут обучаться две недели в очном формате с одновременным переходом на «дистанционку» учащихся 9−11-х классов, затем они меняются формой обучения.

Кроме того, очный формат сохраняется в школах, где насчитывается не более 200 учеников.

В министерстве уточняют, что на время дистанционного обучения дети льготных категорий будут обеспечены продуктовыми наборами.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области с начала пандемии лабораторно подтверждено 25 155 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 20 412 человек (81,14%), умерли 315 человек с коронавирусом.

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