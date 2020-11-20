Москва, , 12:16 — REGNUM В театре Романа Виктюка началась церемония прощания с режиссером, который 17 ноября ушел из жизни в возрасте 84 лет.

Как сообщает ТАСС, перед театром к началу церемонии, которая продлится в течение четырех часов, собралась небольшая группа людей. Также отмечается, что коллеги, друзья и поклонника таланта режиссёра несут с собой в его театр цветы.

Кроме того, указывается, что в фойе театра находится портрет покойного, у которого лежит большое количество цветов и венков, гроб с телом покойного установлен на сцене.

При этом подчеркивается, что церемонии прощания проходит при соблюдении всех профилактических мер борьбы с коронавирусной инфекцией — в помещение театра пускают только в защитных перчатках и масках, заходящих также просят соблюдать безопасную дистанцию.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 стало известно, что известный режиссер Роман Виктюк госпитализирован с выявленным у него новым коронавирусом, 17 ноября он скончался, причиной смерти стала тромбоэмболия.