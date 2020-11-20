Москва, , 11:06 — REGNUM Сегодня, 20 ноября, президент РФ Владимир Путин поздравил Национальный музей Удмуртии имени Кузебая Герда со 100-летием создания, сообщается на сайте Кремля.

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Президент подчеркнул, что музей не только сберег для потомков духовное, историческое наследие удмуртской земли, но и внес вклад в укрепление ценностей, объединяющих многонациональный народ России.

«Музей активно используете медиатехнологии, интернет-площадки, привлекая новых единомышленников для реализации ярких, просветительских проектов», — отметил Путин и пожелал коллективу успехов в подвижнической работе.

Как сообщало ИА REGNUM, Национальный музей Удмуртской Республики им. Кузебая Герда в Ижевске входит врейтинг лучших национальных музеев регионов России.

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