Пермь, , 09:46 — REGNUM В Пермь вернулся известный дирижер Теодор Курентзис для того, чтобывместес Пермским театром оперы и балета провести трехдневный марафон «Дягилев+» — отдельный проект Международного Дягилевского фестиваля, сообщает «Рифей Пермь».

Напомним, летом 2020 года Дягилевский фестиваль отменили из-за пандемии коронавирусной инфекции и анонсировали культурное мероприятие в ноябре. Спецформат фестиваля представляет собой трехдневный музыкальный марафон, куда вошла российская премьера нового сочинения Алексея Ретинского, Четвертая симфония Брамса и подборка камерных сочинений.

Марафон проходит 18 по 20 ноября. Из-за неблагополучной эпидситуации открытие «Дягилев+» состоялось при полупустом зале, но гостей все же угощали шампанским и деликатесами. Зрителям представили композицию Krauseminze, что в переводе на русский означает «мята». Ее написал первый резидент «Дома радио» Алексей Ретинский. Впервые оно было исполнено в Штутгарте на фестивале современной музыки. Но из-за ограничений концерт проводился онлайн. Мировая премьера фактически прошла в Перми, сообщает v-kurse.ru.

Добавим, что в 2019 году Теодор Курентзис покинул должность худрука пермского театра и переехал в Санкт-Петербург, но остался руководителем Дягилевского фестиваля.

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