Санкт-Петербург, , 08:49 — REGNUM В Санкт-Петербурге торжественно отметили 250-летие со дня рождения выдающегося российского мореплавателя, адмирала Ивана Фёдоровича Крузенштерна. Об этом 20 ноября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В мероприятиях, посвящённых важнейшей в морской истории России дате, приняли участие Главное командование ВМФ России, Военный учебно-научный центр ВМФ, Центральный военно-морской музей.

Праздник начался с возложения курсантами Морского корпуса Петра Великого — Военно-морского института цветов к памятнику Крузенштерну на набережной Лейтенанта Шмидта.

В Центральном военно-морском музее имени Петра Великого была торжественно открыта уникальная выставка «Морская держава. И. Ф. Крузенштерн и русский образ «Мировой морской державы», созданная на основе подлинных предметов и живописных полотен из собрания фондов музея, в том числе раритетов из личной коллекции Ивана Фёдоровича. Также на ней были представлены копии уникальных документов из собрания Российского государственного архива ВМФ.

«Жизнь и деятельность И. Ф. Крузенштерна, почётного члена Санкт-Петербургской академии наук, руководителя первого плавания россиян вокруг света, полна множества важных открытий. Значимость его научных трудов соперничает с его славой мореплавателя», — говорится в приветственном слове Главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова, зачитанном заместителем Главкома вице-адмиралом Владимиром Касатоновым.

Со словами благодарности за открытие юбилейной выставки к организаторам и всем собравшимся обратился потомок И. Ф. Крузенштерна Алексей Крузенштерн.

Напомним, в июне в Кронштадт после завершения кругосветной экспедиции, посвящённой 200-летию открытия русскими моряками Антарктиды и 250-летию со Дня рождения Ивана Крузенштерна, возвратилось океанографическое исследовательское судно ВМФ России «Адмирал Владимирский».

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября в Санкт-Петербурге прошла конференция «VII Крузенштернские чтения», посвящённая 250-летию со дня рождения адмирала, руководителя первой русской кругосветной экспедиции И. Ф. Крузенштерна.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге пройдут Крузенштернские чтения