Пекин, , 07:37 — REGNUM Китай запустил фонд фондов в сфере инвестиций в культурную сферу целевым объемом средств 50 млрд юаней (около $7,6 млрд), из которых 31,7 млрд юаней узе было собрано, сообщает агентство Синьхуа.

Известный как китайский инвестиционный фонд фондов индустрии культуры, сосредоточится на поддержке реструктуризации, слиянии и поглощении культурных предприятий, содействии интеграции культурных ресурсов и корректировке промышленной структуры, а также содействии высококачественному развитию культурной отрасли.

Фонд будет инвестировать в основном в такие ключевые направления, как новостные и информационные услуги, комплексное развитие СМИ и новые формы культурного бизнеса, равно как туризм, спорт и киноиндустрию.

Создание фонда, было инициированного совместно Министерством финансов КНР и рядом организаций. Его создание считается значительным шагом в деле формирования современной культурной отрасли и развития великой социалистической культуры в Китае.