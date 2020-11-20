Пекин, , 05:17 — REGNUM Китайская навигационная спутниковая система BDS-3 прошла техническую верификацию по ключевым показателям производительности, сообщает 19 ноября агентство Синьхуа.

Это значит, что обеспечение функционирования основных систем BDS-3 в соответствии со стандартами качества Международной организации гражданской авиации было завершено с опережением плана, сообщили в Администрации гражданской авиации Китая.

Впервые гражданские сигналы, связанные с системой BDS-3, прошли систематическую техническую проверку международной организацией и получили соответствующую сертификацию.

Все это заложило прочную основу для разработки промышленных стандартов системы спутниковой навигации Beidou и применения этой системы в сфере гражданской авиации Китая в течение 14-й пятилетки (2021−2025 годы).