Вашингтон, , 01:07 — REGNUM Кэти Сакхофф ответила на вопрос журналистов о том, связана ли она как-то с проектом перезагрузки сериала «Звёздный крейсер «Галактика» (Battlestar Galactica). Об этом 19 ноября сообщил портал Comicbook.

Исполнительница роли Кары Трейс (Старбак) в сериале канала Sci Fi сказала, что с ней никто не связывался по поводу возможного участия в этом проекте. Сакхофф отметила, что не уверена в том, что вообще сможет участвовать в проекте.

«Я получила роль в 21 год, прошло 19 лет с тех пор, — сазала Сакхофф, — с тех пор моя карьера пошла в иных направлениях, я не знаю, смогу ли я вообще вернуться и сыграть Старбак на этом этапе».

Напомним, реализацией проекта перезагрузки хочет заняться телесеть Peacock. В качестве шоураннера (создателя сериала) выступит Майкл Лессли («Кредо убийцы», «Макбет»), а должность исполнительного продюсера займёт Сэм Эсмейл («Мистер Робот», «Возвращение домой»). Стоит отметить, что ранее Эсмейл дал понять, что перезагрузка вряд ли как-то будет связана с предыдущими сериалами франшизы.

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