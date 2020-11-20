Купертино, США, , 00:28 — REGNUM Потоковый сервис AppleTV Plus назвал дату выхода второго сезона сериала «Ради всего человечества». Об этом 19 ноября сообщил портал Deadline.

Новый эпизод будет выложен на сайте потокового сервиса 19 февраля 2021 года. К текущему актёрскому составу присоединятся Синти У («Матрица времени»), Кораль Пенья («24 часа: Наследие») и Кейси Джонсон («Школа драмы», «Блеск»).

Действие шоу «Ради всего человечества» (For All Mankind) происходит в альтернативной истории Земли, на которой космическая гонка между СССР и США не закончилась. Главные роли в сериале исполняют Юэль Киннаман, Сара Джонс, Майкл Дорман, Ренн Шмидт и другие.

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