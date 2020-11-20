Нью-Йорк, США, , 00:21 — REGNUM Телеканал AMC назвал дату выхода нового эпизода расширенного десятого сезона сериала «Ходячие мертвецы». Об этом 19 ноября сообщил портал Deadline.

Следующие шесть серий шоу начнут выходить в эфир AMC с 28 февраля 2021 года, но потоковый сервис AMC Plus начнёт показывать их уже 25 февраля.

Примечательным является то, что к актёрскому составу сериала присоединится актёр Роберт Патрик, которого зрители знают по роли робота T-1000 в фильме «Терминатор 2». Он исполнит роль некого Мэйса.

Кроме того, в сериале также появятся Океа Эме-Аквари, ранее снявшийся в фильме «Гренландия» и сериале «Кобра Кай», а также Хилари Бертон, которая сыграет покойную жену Нигана Люсиль.

Стоит отметить, что Хилари Бертон в реальной жизни является женой Джеффри Дина Моргана, который исполняет роль Нигана. Ранее актёр заявил, что он надеется на то, что в будущем выйдет спин-офф сериала про приключения его персонажа.

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