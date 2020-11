Купертино, США, , 23:40 — REGNUM Стали известны имена победителей второй музыкальной премии Annual Apple Music Awards. Об этом 19 ноября сообщил сайт компании Apple.

Организаторы конкурса отметили, что награды присуждаются «лучшим и самым смелым музыкантам 2020 года, оказавшим огромное влияние на мировую культуру». Звание «Артиста года» получил хип-хоп исполнитель Lil Baby (Доминик Джонс), «Прорывом года» была названа Megan Thee Stallion (Меган Джовон Рут Пит), «Лучшим автором песен года» — Тейлор Свифт, за альбом Folklore.

Рэпер Родди Рич (Родрик Уэйн Мур) получил награду в номинации «Лучшая песня года» за композицию The Box, кроме того «Лучшим альбомом года» был назван его диск Please Excuse Me for Being Antisocial.

Стоит отметить, что премия Annual Apple Music Awards присуждается лишь в пяти категориях. Победителей выбирает жюри, состоящее из представителей Apple Music на основе точки зрения редакции сервиса и популярности музыки среди его пользователей.

