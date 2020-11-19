Лос-Анджелес, США, , 23:18 — REGNUM Появилась информация о том, как Warner Bros. планирует провести премьеру кинокомикса «Чудо-женщина 1984» за пределами США. Об этом 19 ноября сообщил портал Screen Rant.

Ранее кинокомпания сообщила, что в США фильм выйдет 25 декабря 2020 года, одновременно в кинотеатрах и на потоковом сервисе HBO Max. Однако доступ к этому онлайн-кинотеатру пока имеют только жители США и любители кинокомиксов студии DC задались вопросом о том, как будет проходить международный прокат картины.

Warner Bros. в итоге сообщила, что в ряде других стран «Чудо-женщину 1984» начнут показывать в кинотеатрах 16 декабря 2020 года. Ожидается, что в некоторых государствах ЕС и странах Латинской Америки фильм выйдет в прокат уже в 2021 году.

Напомним, «Чудо-женщина 1984» является очередным фильмом расширенной киновселенной DC, которая была запущена в 2013 году картиной «Человек из стали». Главные роли в кинокомиксе исполнят Галь Гадот, Крис Пайн, Кристен Уиг, Педро Паскаль, Робин Райт и другие известные актёры.

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