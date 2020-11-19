Лос-Анджелес, США, , 22:48 — REGNUM Фильм «Розовая пантера», в основу которого ляжет известный мультсериал, будет снимать режиссёр Джефф Фаулер. Об этом 19 ноябр ясообщил портал The Wrap.

Известно, что этот фильм будет выполнен в смешанном формате: кроме реальных актёров зрители будут видеть в кадре 3D-персонажей. Реализацией проекта занимается кинокомпания MGM. Созданием сценария будет заниматься Крис Бремнер («Плохие парни навсегда», «Плохие парни 4»).

Стоит отметить, что «Розовая пантера» является самой большой и самой успешной франшизой MGM. Зрители знают Джеффа Фаулера по работе над анимационными проектами «Соник в кино», «Суслик обломался» и «Дуэль джентльменов».

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